Borsa İstanbul güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 düşüşle 110.224,81 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 115,18 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,05 geriledi. Holding endeksi ise yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,81 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,43 ile iletişim oldu.

Dün Avrupa borsalarından pozitif yönde ayrışan ve gün içinde 110.531 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 110.340 puana taşıdı.

Analistler, Kuzey Kore’nin bu sabah Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu’na düşen balistik füze denemesinin ardından küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının yükseldiğini belirtiyor.

Gün boyunca Kuzey Kore'nin füze denemesi ile ilgili haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, yurt içinde ekonomi güven endeksi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.500 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, yükselişlerde ise 111.000'in direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.