  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 107.608,63 puandan başladı.

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Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 107.608,63 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 191,11 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile ticaret oldu.

Dün, banka ve holding pay piyasalarında etkisini artıran alımların etkisiyle 107.563,95 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günü yüzde yüzde 1,61 artışla 107.417,52 puandan tamamladı.

Analistler, bugün küresel piyasaların Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına odaklandığını belirterek, ECB Başkanı Mario Draghi'nin toplantı sonrası yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Bugün, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.500 ve 110.000 seviyelerinin önemli direnç, olası geri çekilmelerde 105.200 ve 104.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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