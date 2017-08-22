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Borsa İstanbul güne nasıl başladı? (22 Ağustos)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 artışla 108.984,28 puandan başladı.

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Borsa İstanbul güne nasıl başladı? (22 Ağustos)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 artışla 108.984,28 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 369,41 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi ise yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,39 ile tekstil,deri, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile sigorta oldu.

Dün 106.800 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 108.877,95'e kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 108.614,87 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 2 ve 10 yıllık tahvil ihalelerinin, yurt dışında ise Almanya'da Zew endeksi ve ABD'de Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 110.320 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, olası geri çekilmelerde ise 106.500 ve 105.000 seviyelerinin destek konumunda bulunacağını dile getirdi.

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