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Borsa İstanbul güne nasıl başladı? (18 Ekim 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 artışla 107.484,62 puandan başladı.

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Borsa İstanbul güne nasıl başladı? (18 Ekim 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 artışla 107.484,62 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 493,75 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile spor oldu.

Dün güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 107.700 puanı test etmesinin ardından günü yüzde 0,49 yükselişle 106.990,87 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının da piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 106.400 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 110.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 107.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi. 

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