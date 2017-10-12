Borsa İstanbul güne nasıl başladı? (12.10.2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,18 artışla 105.045,25 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 1.229,20 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile sigorta oldu.

Dün açıklanan cari açık verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından 104.736,40 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 103.816,04 puandan tamamladı.

Analistler, jeopolitik risklerin devam etmesine karşın küresel piyasaların pozitif görünümünü koruduğunu belirterek, ABD'de bugün açıklanmaya başlanacak büyük banka bilançolarının takip edileceğini kaydetti.

Bugün, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.AA