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Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

BIST 100 endeksi, 104.177,92 puandan açıldı.

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Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 104.177,92 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 156,39 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,16 ile matal eşya makine, en çok gerileyen ise yüzde 1,09 ile turizm oldu.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 0,20 azalışla 104.334,31 puandan tamamladı.

Analistler bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 105.000-105.500 bandının ise direnç bölgesi olduğunu dile getirdi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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