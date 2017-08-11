  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 azalışla 107.403,75 puandan başladı.

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Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 396,67 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, özellikle Avrupa ve ABD borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,84 azalışla 107.800,42 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ve Kuzey Kore arasında tırmanan gerginlik nedeniyle dünya pay piyasalarının satış ağırlıklı seyir izlediğini belirterek, iki ülke yöneticilerinden gelecek açıklamaların piyasaların odak noktasında olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.700 ve 106.500 seviyelerinin destek, 110.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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