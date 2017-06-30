Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 157,85 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi de yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,37 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile iletişim oldu.

Dün güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi gün içinde 100.990,54 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks, günü yüzde 0,42 azalışla 100.190,30 puandan tamamladı.

Analistler, hafta başından bu yana gelişmiş ülke merkez bankası yetkililerinin şahin olarak değerlendirilen açıklamalarının küresel piyasalarda yatırımcıların risk iştahını azalttığını ve buna bağlı olarak dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 99.000 seviyesinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 100.991'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.