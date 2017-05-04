Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 155,75 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,11 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 4,21 ile iletişim oldu.

Dün, 94.665,22 puana kadar yükselmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kaybıyla 93.862,74 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün, politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldı. Karar metnindeki ifadeler ise haziran ve temmuz ayına ilişkin faiz artırım beklentilerini yükselti.

Analistler, Fed'in, son dönemde ekonomiye ilişkin yavaşlama sinyalini geçici olarak değerlendirdiğini belirterek, bunun da yıl sonuna kadar iki kez daha faiz artırımına gidileceği ihtimalini kuvvetlendirdiğini dile getirdi.

Bugün, Avrupa'da hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların odak noktasında olduğunu ifade eden analistler, akşam saatlerinde bir konuşma yapacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin söylemlerinin de izleneceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydederek, 95.000 direncinin ise güçlendiğini bildirdi.