Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 203,05 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile iletişim oldu.

Dün, güne yükseliş ile başlayan BIST 100 endeksi, 3 Şubat 2015 tarihinden beri gördüğü en yüksek seviye olan 89.537,82 puana kadar yükseldi. Analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri bu seviyelerde özellikle banka pay piyasalarında artan kar satışlarıyla düşüşe geçen endeks, günü yüzde 1,17 değer kaybı ile 87.357,86 seviyesinden tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de açık iş sayısı verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının piyasalar tarafından takip edileceğini kaydetti.

Yurt içinde, bu sabah 3,70'in üzerine çıkan dolar kurunun seyri ve dün pay piyasalarında etkili olan satışların devam edip etmeyeceğinin endeksin yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 86.500 seviyesinin destek, 88.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.