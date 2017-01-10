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Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 77.195,79 puandan başladı.

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Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi 198,65 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,66 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile bilişim oldu.
 
Dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksinin önceki aya göre değişmeyerek beklentilerin altında kalmasının ardından gün içinde 76.636,38 puana kadar geriledi.
 
Dolar ve avronun Türk lirası karşısında tarihin en yüksek seviyelerine çıkmasına karşın günün ikinci yarısında pay piyasalarında güçlenen alımlarla kayıplarını telafi ederek artıya geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 primle 77.394,44 puandan tamamladı.
 
Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 77.700 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
 
Etiketler: BIST 100, borsa istanbul
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