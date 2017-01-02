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Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde 0,30 düşüşle 77.907,20 puandan başladı.

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Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi 231,46 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi ise yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,84 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile elektrik oldu.
 
2016'nın son işlem günü 30 Aralık'a yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 78.371,86 seviyesine kadar çıkmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek yılı yüzde 0,39 artışla 78.138,66 puandan tamamladı.
 
Analistler, yılın ilk haftasında veri trafiğinin yoğun olacağını, yurt içinde yarın açıklanacak enflasyon ve 6 Ocak Cuma günü duyurulacak ABD tarım dışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
 
ABD ve İngiltere'de bugün resmi tatil olmasının piyasalarda düşük işlem hacmi ile yatay bir seyre sebep olabileceğini ifade eden analistler, bugün Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini belirtti.
 
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 78.700 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, 76.500'ün ise destek olduğunu bildirdi.
 
Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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