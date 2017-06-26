Borsa İstanbul gözünü liderliğe dikti

Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 28 kazandırarak başlıca dünya borsaları arasında ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul, yıl başından bu yana yatırımcısına ortalama yüzde 27,52 kazandırırken, bu performansı ile dünya genelinde öne çıkan borsalar arasında ilk sırayı alması dikkati çekti. 2016 yılını 78.138,66 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, bugüne kadar yükseliş trendinde hareket etti ve rekorlarla taçlandırdığı yılın ilk yarısının tamamlanacağı son 3 işlem gününe, 100.000 seviyesine yakın 99.639 puandan girdi.

Bu dönem içinde tarihinin en yüksek seviyelerini gören ABD borsaları, 2016 kapanışına göre yüzde 8 ile yüzde 16 arasında yükselirken, Avrupa borsalarında ortalama getiri yüzde 7 seviyelerinde oldu. Borsa İstanbul'un en yakın rakipleri ise yüzde 25 değer kazanan Arjantin borsası ve yüzde 17 ile Güney Kore, Hindistan ve Hong Kong borsaları oldu.

En kötü performans Rusya borsasının

Başlıca dünya borsaları arasında bu dönemde en kötü performansı yüzde 14'lük azalış ile Rusya borsası gösterirken, değer kaybeden başka bir borsa olmaması dikkati çekti.

Saxo Capital Markets Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Direktörü Özgür Hatipoğlu, 2017 senesinin küresel anlamda hisse yatırımcısına ilk yarıda bereketli geldiğini belirterek, "MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi 2017 Ocak başında 842 değerindeyken haziran ayı içinde 1.020’ye ulaşarak yüzde 20'nin üzerinde artış kaydetti. BIST 100 endeksi, geçen seneki negatif ayrışmanın ardından, ülkenin güçlü temel verileri sayesinde arayı kapamaya aday gözüküyor." dedi.

"Yükselişini devam ettirebilir"

Meksa Yatırım Araştırma Müdürü Eren Can Ümüt ise BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda kısa vadede 104.000-106.000 bölgesine kadar yükselişini devam ettirebileceğini belirtti.

Ümüt, yılın ikinci yarısında ekstra bir gelişme olmazsa yurt dışında piyasaların gündemini Fed kararları, Çin ekonomisi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) politikaları, petrol fiyatlarının seyri, ABD Başkanı Donald Trump'ın atacağı adımlar ve Brexit sürecinin meşgul edeceğini kaydederek, yurt içinde ise Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin izleneceğini dile getirdi.

Çin'de ülkenin toplam borcu/GSYH oranının yüzde 260’a yükseldiğini vurgulayan Ümüt, "Çin bundan sonra da en büyük risk olarak izlenmeye devam edilecektir. Fed’in bilanço küçültmeye başlama ihtimalinin bir hayli kuvvetli olmasının, küresel ölçekte dolar likiditesinin daralmaya devam edeceği anlamına geldiği için en önemli gündem maddelerinden biri olacak." dedi.

Ümüt, gelecek dönemde ECB’nin kararlarının da Fed’in politikaları kadar ilgi çekmeye aday olduğunu dile getirerek, ekstra bir gelişme olmadığı sürece BIST 100 endeksinde kısa vadede olumlu görüntünün bozulmasını beklemediğini kaydetti. Teknik açıdan 100.000 psikolojik seviyenin aşılması sonrası 104.000-106.000 bölgesinin hedefleneceğini tahmin eden Ümüt, olası gerilemelerde ise 97.000 ve 94.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.