Borsa İstanbul endeksi kapanış puanı kaç?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,66 yükselişle 90.653,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 590,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi ise yüzde 0,84 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,55 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,70 ile bilişim oldu.

Dün gerçekleştirilen halk oylamasından "evet" sonucunun çıkmasının ardından güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, en yüksek 90.991,91 puanı görse de bu seviyeden gelen kar satışlarıyla günü yüzde 0,66 artışla 90.653,80 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, referandum sonuçlarına ilişkin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve sanayi üretimi verilerinin izleneceğini kaydetti.

Halk oylaması sonrasında Türk lirası varlıklara olan talebin arttığına işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.500 seviyesinin destek, 91.000 ve 91.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini ifade etti.