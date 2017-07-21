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Buradasınız : » » Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 artışla 106.842,79 puandan tamamladı.

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Borsa haftayı yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 1,71 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,55 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise holding oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 106.050 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 107.186,60 puana kadar yükseldi ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 106.842,79 puandan tamamladı.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu akşam yapması beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasalar açısından önemli olduğunu belirtti.

Ekonomistler, Fitch'in değerlendirmesinde Türkiye'nin "BB " olan kredi notu ve "durağan" olan görünümü ile ilgili bir değişiklik beklemiyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 108.500 ve 110.000 seviyelerinin önemli direnç, 105.200 ve 104.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler: borsa istanbul
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