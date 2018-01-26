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Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,77 değer kazanarak günü 120.701,92 puanla, tüm zamanların en yüksek seviyesinden tamamladı.

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Borsa haftayı rekorla kapattı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.097,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 4,13, holding endeksi de yüzde 1,51 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 120.701,92 puana kadar çıktı ve günü de bu seviyeden tamamladı.

Kaynak: AA

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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