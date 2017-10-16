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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,31 artışla 106.554,60 puandan başladı.

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Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 328,91 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi 106.600 sınırına kadar yükselmesine karşı bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 106.225,69 puandan tamamladı.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından küresel piyasalarda etkili olan pozitif seyrin yeni haftaya da taşındığını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklanacak beklenti anketinde özellikle enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirten analistler, Kuzey Irak ve Suriye'deki gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD'de açıklanacak şirket bilançolarının, yatırımcıların odak noktasında olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.800 seviyesinin direnç, 104.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Etiketler: borsa
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