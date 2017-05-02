Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan pay piyasaları bugün yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Açılışta BIST 100 endeksi 338,73 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,32 değer yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile spor oldu.

Cuma günü döviz kurlarındaki gerilemenin desteği ile gün boyu yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,40 artışla günü 94.655,31 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bu hafta yurt içindeki en önemli gündemin yarın açıklanacak enflasyon verisi ve cuma akşamı açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesi olduğunu belirterek, yurt dışında yoğun veri ve haber akışının izleneceğini kaydetti.

Yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) kararı ve cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bu hafta küresel piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini bildirdi.