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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,74 yükselişle 90.731,33 puandan başladı.

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Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 667,63 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,75 , holding endeksi ise yüzde 0,69 yükseldi. Tüm sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile elektrik oldu.

Cuma günü, ABD ve Avrupa borsalarının tatil olmasının etkisiyle düşük işlem hacimli sakin bir seyrin izlendiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek önceki kapanışına göre yüzde 0,21 artışla 90.063,69 puandan kapandı.

Analistler, dün anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından TL varlıklara ilginin arttığını belirterek, döviz kurlarının gerilediğini, pay piyasalarında ise alımların güçlendiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi ve bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avrupa borsalarının tatil olması nedeniyle ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 89.500 seviyesinin ise destek olarak önce çıktığını kaydetti.

 AA

Etiketler: borsa istanbul, bist 100 endeksi
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