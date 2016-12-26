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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,15 yükselişle 77.086,00 puandan başladı.

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Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 113,86 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,97 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçen haftanın son işlem gününe yatay başlayan BIST 100 endeksi, 77.588,76 puanı görmesinin ardından düşüşe geçerek günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 76.972,15 puan seviyesinden tamamladı.

Analistler, bu hafta uluslararası piyasalardaki Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle yurt içi piyasaların düşük işlem hacmi ile yatay bir seyir izleyebileceğini ifade ederek, bugün açıklanacak reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı ve sektörel güven endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 76.500 ve 76.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti. AA

 

Etiketler: borsa endeksi, yükseliş
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