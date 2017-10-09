Borsa haftaya nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi 3.813,10 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 4,34, holding endeksi yüzde 3,31 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla düşen yüzde 10,47 ile ulaştırma oldu.

Cuma günü 103.500 sınırına gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 düşüşle 104.137,48 puandan tamamladı.

ABD'nin, Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD'deki tüm misyonlardaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, Asya piyasalarında 3,7923'e kadar yükseldi. Dolar/TL, şu dakikalarda yüzde 2,4 artışla 3,7010'dan alıcı buluyor.

Analistler, Türkiye ve ABD'li yetkililerden gelecek açıklamaların yatırımcıların odak noktasında olacağını belirterek, döviz kurlarının seyrinin de pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 97.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 3,7500 seviyesinin geçilip geçilmeyeceğinin izlenmesi gerektiğini bildirdi. AA