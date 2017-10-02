Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,03 yükselişle 102.934,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 26,70 puan artarak 102.934,43 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile ticaret oldu.

Cuma günü 103.319,95 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen satışlarla kazançlarının bir kısmını vermesine karşın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 102.907,73 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile İspanya'da gerçekleştirilen yasa dışı bağımsızlık referandumuna ilişkin gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.

BIST 100 endeksinde 104.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 101.000 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.