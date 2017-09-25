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Buradasınız : » » Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,43 düşüşle 103.676,77 puandan başladı.

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Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 446,09 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi de yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,02 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile madencilik oldu.

Cuma günü döviz kurlarındaki düşüşlerin etkisiyle 104.713,71 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını vermesine karşın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 104.122,85 puandan tamamladı.

Analistler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bugün başlayan referandumunun küresel piyasalarda tedirginliğe neden olduğunu belirterek, IKBY referandumu ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında olacağını kaydetti.

Bugün, yurt içinde iktisadi yönelim anketi, yurt dışında ise Almanya'da İfo endeksleri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin yapacağı konuşmanın izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 ve 102.500 seviyelerinin destek, 106.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Etiketler: borsa
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