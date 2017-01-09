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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 düşüşle 76.786,90 puandan başladı.

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Borsa haftaya düşüşle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi 319,67 puan azalırken, bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,12 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile tekstil, deri oldu.
 
Geçen haftanın son işlem gününde gördüğü en düşük 76.145,05 seviyesinden yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında güçlenen alışlarla yüzde 0,94 değer kazandı ve 77.106,57 puandan kapandı.
 
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini, yükseliş eğiliminde hareket eden ve tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkan dolar ve avronun seyrinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
 
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 77.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 76.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti. AA
 
Etiketler: borsa istanbul, düşüş
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