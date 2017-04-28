Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 yükselişle güne 94.422,80 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 140,32 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,30 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,10 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin desteği ile gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95.196,45 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti ve günü yüzde 0,25 azalışla 94.282,48 puandan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) önceki günkü faiz kararı sonrası başlayan düşüşünü dün de devam ettiren dolar/TL, 3,5550 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrasında bugün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile 3,57'nin hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Enflasyon Raporunun, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 seviyesinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirtti.