Borsa haftanın son işlem gününe düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 189,72 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi ise yüzde 0,04 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,18 orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,32 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki düşüş eğilimi ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle gün boyu satış ağırlıklı seyreden BIST 100 endeksi, 89.735,59 puana kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,19 azalışla 89.870,68 puandan tamamladı.

ABD Hava Kuvvetlerinin dün, Afganistan'ın Nangahar şehrinde DEAŞ-Horosan kompleksine "nükleer olmayan en büyük bomba" olarak bilinen GBU-43 bombası ile düzenlediği hava saldırısı, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, jeopolitik riskin artmasıyla dünya borsalarında kayıplar yaşandı.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de piyasaların resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacağını, yurt içinde hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini ifade etti.

Bugün, ABD'de mart ayı TÜFE ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.850 seviyesinin direnç, 88.500 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.