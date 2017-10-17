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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 değer kazanarak 107.553,67 puana çıktı.

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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,01 değer kazancıyla 107.553,67 puandan tamamladı. 

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.079,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi de yüzde 0,48 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,94 ile iletişim oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 107.678,02 puana kadar çıkmasının ardından 107.300-107.600 bandında dengelendi.

Analistler, öğlenden sonra ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 106.400'ün üzerinde tutunması durumunda 107.800 ve 110.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 104.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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