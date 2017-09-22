Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 403,48 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile madencilik oldu.

Hafta boyu satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüşler ve etkisini artıran tepki alımlarıyla 104.713,71 puana kadar yükselmesinin ardından günün ilk yarısında 104.400 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra, yurt içinde Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantısı ile yurt dışında ABD'de imalat ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 103.000 ve 101.600 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.