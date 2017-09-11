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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,19 artışla 109.746,01 puandan tamamladı.

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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.294,31 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısını yükselişle tamamlarken en fazla kazandıran yüzde 3,14 ile tekstil, deri oldu.

Yurt içinde büyüme verisinin beklentilere yakın yüzde 5,1 olarak açıklanmasının ardından 109.851,30 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 109.600-109.800 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.300-108.500 bölgesinin önemli destek, tarihi zirve konumundaki 110.530 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler: borsa istanbul, borsa, bıst
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