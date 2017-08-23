  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,39 yükselişle 109.017,37 puandan tamamladı.

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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 422,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki dalgalı seyre karşın 109.111,65 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 109.000 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, yurt dışında ABD imalat sektörü öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 110.320 seviyesinin direnç, 107.500 ve 106.000 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler: borsa
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