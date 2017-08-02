  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,42 değer kazancıyla 106.588,96 puandan tamamladı.

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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 441,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,41 madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın 106.739,08 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını 106.500 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler öğlenden sonra veri gündeminin görece zayıf olduğunu, ABD'de açıklanacak temmuz ayı ADP özel sektör istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olduğunu ifade etti.

Zayıf veri gündemi sebebiyle hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını belirten analistler, BIST 100 endeksinde 105.700 seviyesinin önemli destek, 107.500 ve 108.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Etiketler: borsa, borsa istanbul, bist 100 endeksi
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