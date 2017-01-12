Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 1.832,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,03, holding endeksi yüzde 2,71 değer kazandı.Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Güne, döviz piyasalarında yaşanan yükselişlere karşın primli başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) repo ihalesi açmamasının ardından döviz kurlarındaki gerileyişin etkisiyle yükselişini hızlandırdı.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının döviz kurlarında değer kayıplarına neden olduğunu vurgulayarak, bu değer kayıplarının BIST 100 endeksindeki yükselişi desteklediğini ve banka pay piyasalarında alımların güçlendiğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 77.700 seviyesinin destek, 80.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.