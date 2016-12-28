Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 700,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi ise yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile bilişim oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'de taraflara sunacakları genel ateşkes planı önerisinde anlaştığı haberiyle yükselişe geçerek günün ilk yarısında en yüksek 77.524,42 puanı gördü.

AA'nın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre,Türkiye ile Rusya, Halep kent merkezinin doğusunda ilan edilen ateşkes ve yerel nüfusun tahliyesinden sonra, ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç olarak güçlendiğini, 76.500 ve 76.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.