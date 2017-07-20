Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 19,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,25 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,95 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,81 ile sigorta oldu.

Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 107.749,80 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyelerde etkisi artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günün ilk yarısında 107.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, saat 14.45'teki Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.500 ve 110.000 seviyelerinin önemli direnç olduğunu belirten analistler, olası geri çekilmelerde 105.200 ve 104.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.