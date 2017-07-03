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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 100.515,34 puandan girdi.

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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 74,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,72 ile sigorta oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 101.000 sınırına kadar çıkmasının ardından gelen satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve günün ilk yarısında 100.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 99.000 seviyesinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 100.991'in direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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