Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 108.589,46 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 108.508,55 puandan girdi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi 1.302,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,49, holding endeksi yüzde 1,05 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,53 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,45 ile bilişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini olan 108.589,46 puanı görmesinin ardından, günün ilk yarısını yüzde 1,21 değer kazancıyla 108.508,55 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün faizlerde değişikliğe gitmemesinin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını, bunun da dünya pay piyasalarında yeni zirvelerin görülmesine neden olduğunu ifade etti.

Öğleden sonra başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı olmak üzere ABD'deki toptan stoklar ve işsizlik başvurusu verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 108.589,46 puanın direnç, olası geri çekilmelerde ise 107.500 seviyesinin destek olarak izleneceğini bildirdi. AA