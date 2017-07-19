  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 106.956,71 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.134,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi ise yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve buna bağlı olarak dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 106.956,71 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,07 artışla 106.852,78 puandan tamamladı.

Analistler, öğleden sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.500 puanın direnç,104.500'ün ise destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100 endeks
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