Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.021,15 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 101.937,58 puandan girdi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,83 ve 840,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,96 ile madencilik, en fazla gerileyen ise yüzde 0,83 ile ticaret oldu.

Yükseliş eğilimdeki döviz kurlarına karşın, banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle 102.021,15 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.000 puanın hemen altında dengeledi.

Analistler, öğleden sonra, ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve şirketlerin ilk yarı finansal sonuçları ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek,102.200 ve 102.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.