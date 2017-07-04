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Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 101.199,83 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü günün ilk yarısını yüzde 0,53 artışla 101.058,08 puandan tamamladı.

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Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 101.199,83 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü günün ilk yarısını yüzde 0,53 artışla 101.058,08 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 535,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,31 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,65 ile metal ana sanayi oldu.

Avrupa borsalarındaki düşüşlere karşın 101.199,83 puanla tarihinin en yüksek seviyesine kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 101.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak reel efektif döviz kurunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyesinin destek, 102.200 ve 104.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler: borsa istanbul
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