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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1 değer kaybıyla 108.648,20 puandan tamamladı.

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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.094,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi de yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, güne yükselişle başlamasına karşın banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 108.436,44 puana kadar geriledi ve günün ilk yarısında, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 108.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de toptan eşya stokları ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.500 seviyesinin destek, tarihi zirve konumundaki 110.530 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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