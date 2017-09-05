Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 885,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 1,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,26 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile tekstil, deri oldu.

Yurt içinde enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 108.960,69 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 109.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de fabrika ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.500 seviyesinin destek, 110.500'ün ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.