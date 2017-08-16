Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.214,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,03 ile gıda içecek oldu.

Güne değer kazancıyla başlamasının ardından 107.924,49 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günün ilk yarısında 105.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD konut başlangıçları, inşaat izinleri verileri ile bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının piyasaların odak noktasında olduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 107.500 seviyesinin ise direnç olarak takip edileceğini aktardı.