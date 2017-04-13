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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 90.640,83 puandan girdi.

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Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 311,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,18 düştü. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,03 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi artış eğilimindeki döviz kurlarından negatif etkilenerek düşüşe geçti ve günün ilk yarısında 90.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, döviz kurlarındaki yükselişlerin endeks üzerinde baskı yaptığını belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti. Güne 3,64 seviyelerinden başlayan dolar/TL, şu dakikalarda 3,6670 seviyesinden işlem görüyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 90.000 ve 89.500 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini ifade etti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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