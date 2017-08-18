Borsa günün ilk yarısında geriledi (18 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,17 düşüşle 106.647,58 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 177,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,70 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,97 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel satış ağırlıklı seyir izleyen BIST 100 endeksi, 105.921,65 puana kadar gerilemesinin ardından günün ilk yarısında 106.500'ün üzerinde dengelendi.

Analistler, son zamanlarda artan siyasi ve jeopolitik risklerin küresel piyasalarda belirsizliğe neden olduğunu belirterek, dünya pay piyasalarının ağırlıklı olarak negatif seyir izlediğini kaydetti.

Öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD Michigan güven endeksi verisi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde satışların devam etmesi durumunda 105.500 seviyesinin destek, yükselişlerde ise 107.500 puanın direnç olarak öne çıkacağını kaydetti.