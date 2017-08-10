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Buradasınız : » » Borsa günün ilk yarısında geriledi (10 Ağustos 2017)

Borsa günün ilk yarısında geriledi (10 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,15 değer kaybıyla 108.549,08 puandan tamamladı.

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Borsa günün ilk yarısında geriledi (10 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,15 değer kaybıyla 108.549,08 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 165,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile orman, kağıt, basım oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 109.415,18 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki satış ağırlıklı seyrin etkisiyle düşüşe geçti ve günün ilk yarısında 108.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.700 seviyesinin destek, 110.200 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Etiketler: borsa, BIST endeksi, BIST değerleri
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