Borsa günün ilk yarısında en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 105.712,89 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü günün ilk yarısını yüzde 0,32 yükselişle 105.512,36'dan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 336,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,16 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve buna bağlı olarak dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle güne tüm zamanların en yüksek seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında rekor seviyesini 105.712,89 puana taşıdı.

Analistler ABD'de açıklanan ekonomik verilerin beklentileri karşılamamasının küresel piyasalarda dolara olan talebi azaltığını bunun da dünya borsalarına olumlu yansıdığını kaydetti.

Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı beklenti anketi ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin direnç, 104.000 ve 103.200 seviyelerinin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade etti.