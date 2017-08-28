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Borsa günün ilk yarısında 110.000 puanı geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,44 yükselişle 110.240,84 puandan tamamladı.

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Borsa günün ilk yarısında 110.000 puanı geçti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 485,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,65 ile turizm oldu.

Yeni haftaya yükselişle başlayan ve 110.288,10 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 110.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de toptan eşya stokları ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 110.320 seviyesinin direnç, 107.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti. AA

Etiketler: borsa, İstanbul Borsası
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