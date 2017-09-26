Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.659,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 1,42 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,01 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 1,12 ile ticaret oldu.

Dünkü hızlı düşüşün ardından bugüne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün boyu yükseliş eğiliminde hareket etti ve 104.000 puanın üzerini test etti.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin önemli destek, 105.500 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.