  • 26 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.548
    EURO 4.178
  • BIST 103929.33
    ALTIN 148.415
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 yükselişle 103.929,33 puandan tamamladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.659,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 1,42 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,01 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 1,12 ile ticaret oldu.

Dünkü hızlı düşüşün ardından bugüne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün boyu yükseliş eğiliminde hareket etti ve 104.000 puanın üzerini test etti.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin önemli destek, 105.500 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Etiketler: borsa, +
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER