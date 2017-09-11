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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 artışla 109.458,01 puandan tamamladı.

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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 artışla 109.458,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.006,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,95 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,61 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,56 ile turizm oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan ve büyüme verisinin beklentilere yakın yüzde 5,1 olarak açıklanması sonrası 110.000 puan sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 artışla 109.458,01 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.300-108.500 bölgesinin önemli destek, tarihi zirve konumundaki 110.530 puanın ise direnç konumunda izleneceğini dile getirdi.

Etiketler: borsa, borsa istanbul
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