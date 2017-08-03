Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 artışla 107.153,78 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 628,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,18 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile madencilik oldu.

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, yükseliş eğiliminde olan döviz kurlarına karşın, kazançlarını artırarak 107.394,95 puana kadar çıktı. Endeks, günü 107.000 puanın üzerinde tutunarak önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 107.153,78 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde temmuz ayı reel efektif döviz kuru, ABD'de ise tarım dışı istihdam ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.700 seviyesinin destek, 108.000 ve 108.600 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.